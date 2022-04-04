Petrol
107.24
2.73%
Euro
16.15
-0.42%
Dolar
14.69
0.01%
Altın
914.04
0.54%
Borsa
2297
1.99%
Bitcoin
681.758
-0.17%
BTXN Coin
34.92
-1.91%
Bitexen
12ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 12 C

    İstanbul'da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı

    Beykoz'da dorsesi açık kaldığı için viyadüğe takılan kamyonun şoförü, kazayı yara almadan atlattı.
    • DHA
    • 04.04.2022 - 15:47
    • Güncelleme : 04.04.2022 - 16:18
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    İstanbul'da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı

    İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı.

    Açık dorse ile ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı.

    Dorse viyadükte asılı kalırken, kamyon 100 metre ileride durabildi.

    ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU

    Şoför kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Dorse ise vinçle kurtarıldı.

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #1

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #2

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #3

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #4

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #5

    İstanbul da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı #6


    İlginizi Çekebilir

    LPG'ye 63 kuruş zam geliyor
    Ekonomi

    LPG'ye 63 kuruş zam geliyor

    Adıyaman'da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi
    3. Sayfa

    Adıyaman'da akrabaların durdurulamayan kavgasına polisten uyarı ateşi

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın
    Meta Trader

    Borsada al-sat nasıl yapılır? Ücretsiz Eğitim Alın

    Görüş Bildir