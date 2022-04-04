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- İstanbul'da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı
İstanbul'da kamyonun açık kalan dorsesi viyadükte asılı kaldı
Beykoz'da dorsesi açık kaldığı için viyadüğe takılan kamyonun şoförü, kazayı yara almadan atlattı.
- DHA
- 04.04.2022 - 15:47
- Güncelleme : 04.04.2022 - 16:18
İstanbul'un Beykoz ilçesinde, Kuzey Marmara Otoyolu Ümraniye bağlantı yolunda Ümraniye istikametine giden hafriyat kamyonunun dorsesi açıldı.
Açık dorse ile ilerleyen kamyon viyadüğe çarptı.
Dorse viyadükte asılı kalırken, kamyon 100 metre ileride durabildi.
ŞOFÖR YARA ALMADAN KURTULDU
Şoför kazayı yara almadan atlattı. Kaza sebebiyle bağlantı yolunda tek şerit trafiğe kapatıldı. Dorse ise vinçle kurtarıldı.