İstanbul'da kan donduran cinayet! Dondurucudan ceset parçaları çıktı Polis ekiplerinin aldığı ihbar üzerine Bayrampaşa'da bir dairede yaptığı aramada, dondurucuda bir erkeğe ait parçalanmış ceset parçaları bulundu.

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DHA

İstanbul'da duyanların kanını donduran bir cinayet ortaya çıktı.

Polis ekipleri, Bayrampaşa ilçesi Cevatpaşa Eski Edirne Asfaltı Caddesi'nde bulunan 4 katlı binanın 3'üncü katındaki dairede ceset olduğu yönünde ihbar aldı.

Ekipler ihbar üzerine harekete geçti. Polis ekipleri hızla olay yerine gitti.

Dondurucuda parçalanmış erkek cesedi

Olay yerine giden polis ekipleri, tüyler ürperten bir olayla karşılaştı. Dondurucuda bir erkeğe ait ceset parçaları bulundu. Cesedin kime ait olduğu yönünde çalışma yapıldı.

Olaya Cinayet Büro Amirliği ekipleri dahil oldu. Ceset parçalarının bulunduğu daire mühürlendi.

Cesedin saklandığı derin dondurucunun da inceleme yapılmak üzere kriminal incelemeye götürüldüğü öğrenildi.

Ceset parça parça çıkarıldı

Bir mahalle sakini, "Sabah 06.30 polisler geldi. Polis arkadaşlar buradan cesedi çıkardı. Bir tane de derin dondurucu çıkardılar. Herhalde ceset parçalanmış. Tek değil parça parça çıkarıldı" dedi.