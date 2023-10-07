İstanbul'da kanser hastasını 300 bin lira dolandıran 3 şüpheli yakalandı

Vatandaşları farklı vaatlerle dolandıran çeteler her geçen gün artıyor.
Ekipler, vatandaşları ağlarına düşüren çeteye yönelik operasyonlarına hız kesmeden devam ediyor.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, "Nitelikli Dolandırıcılık" suçu ile ilgili çalışma yürüttü.
Kanser hastasını dolandırdılar
Konuya ilişkin yapılan çalışmalarda, kanser tedavisi gören mağdur şahsı bankacı gibi arayan 3 şüpheli, çekmiş olduğu krediden dolayı sigorta primi kesildiğini, sigorta primi ödememesi için mobil bankacılığa güncelleme geleceğini, bu güncelleme tamamlanana kadar hesabında bulunan paranın belirttikleri hesaba aktarılması gerektiğini söyledi.
Operasyon düzenlediler
Kanser tedavisi gören şahsın hesabında bulunan 300 bin lirayı başka hesaba aktardıkları tespit edilen 3 şüphelinin evlerine 4 Ekim’de operasyon düzenlendi.
Operasyonda yakalanan şüphelilerin evlerinde yapılan incelemelerde birçok dijital materyal ele geçirildi.
Kanser hastasını dolandıran şahıslar yapılan işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Tutuklandılar
Sevk edilen şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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