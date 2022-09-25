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    İstanbul'da kapalı otopark yangını: 6 araç yandı

    Ümraniye'de bir apartmana ait kapalı otoparkta bulunan otomobilde başlayan yangın, aralarında polis otosunun da yer aldığı 5 araca sıçradı.
    • 25.09.2022 - 05:21
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    İstanbul'da kapalı otopark yangını: 6 araç yandı

    İstanbul'un Ümraniye ilçesi Çakmak Mahallesi Selvi Caddesi üzerinde bulunan apartmanın kapalı otoparkında yangın çıktı.

    DHA'nın haberine göre henüz bilinmeyen nedenle park halindeki otomobilde başlayan alevler, kısa sürede büyüyerek biri polis otosu olmak üzere 5 araca sıçradı.

    İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

    3 araç kül oldu

    İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alındı.

    Yangında ölen ya da yaralanan olmazken, 3 araç kullanılamaz hale geldi, 3 araç da ise hasar oluştu.

    Polis yangınla ilgili inceleme başlattı.

    İstanbul da kapalı otopark yangını: 6 araç yandı #1

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    İstanbul da kapalı otopark yangını: 6 araç yandı #6


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