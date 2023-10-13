İHA
Hırsızlar gün ortasında çekinmeden kapkaç yaptı.
İstanbul'un Beylikdüzü ilçesi Gürpınar Mahallesi'nde motosikletli iki şahıs, arkadaşıyla beraber cadde üzerinde yürüyen kadının yanına yaklaştı.
Çantayı alıp kaçtılar
Şahıslar kadının omuzundaki çantayı kapkaç yöntemiyle çaldı.
Olayın şokuyla şaşkınlık yaşayan kadını yanındaki arkadaşı teselli ederken, motosikletli kapkaççılar bir anda gözden kayboldu.
O anlar güvenlik kamerasına anbean yansıdı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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