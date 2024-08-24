DHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen S.K.'nın yanına yaklaşan şüpheli, kolundaki çantayı almaya çalıştı.
Bir süre çantasını vermemek için direnen kadınla şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli çantayı kaparak kaçtı.
Bir süre şüphelinin peşinden koşan S.K.'nın 'imdat' çağrısı üzerine çevredekiler yardımına koştu. Devriye gezen polis ekipleri de kısa sürede olay yerine gitti.
KAPKAÇ ANI KAMERADA
Kapkaççı çantayla birlikte koşarak kaçarken polis ekipleri de şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheli bölgedeki boş arsaya doğru kaçarken yerdeki moloz yığınlarına takılıp düştü.
Bu sırada polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çanta ise S.K.'ye teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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