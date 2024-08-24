İstanbul'da kapkaç anı kamerada Esenyurt'ta sokakta yürüyen kadının yanına yaklaşan şüpheli, çantasını kapıp kaçarken o anlar kameraya yansıdı. Kapkaççı kısa sürede yakalandı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesi'nde sokakta yürüyen S.K.'nın yanına yaklaşan şüpheli, kolundaki çantayı almaya çalıştı.

Bir süre çantasını vermemek için direnen kadınla şüpheli arasında arbede yaşandı. Şüpheli çantayı kaparak kaçtı.

Bir süre şüphelinin peşinden koşan S.K.'nın 'imdat' çağrısı üzerine çevredekiler yardımına koştu. Devriye gezen polis ekipleri de kısa sürede olay yerine gitti.

KAPKAÇ ANI KAMERADA

Kapkaççı çantayla birlikte koşarak kaçarken polis ekipleri de şüpheliyi kovalamaya başladı. Şüpheli bölgedeki boş arsaya doğru kaçarken yerdeki moloz yığınlarına takılıp düştü.

Bu sırada polis ekipleri şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Çanta ise S.K.'ye teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)