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    İstanbul'da kardeşler arasında bıçaklı kavga

    İşsizlik yüzünden kavgaya tutuşan iki kardeşten biri diğerini 7 yerinden bıçakladı. Yaralı Eray Yıldız yaşam mücadelesi verirken, saldırgan Hakan Yıldız gözaltına alındı.
    • 11.05.2022 - 10:08
    • Güncelleme : 11.05.2022 - 10:34
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    İstanbul'da kardeşler arasında bıçaklı kavga

    İstanbul'un Sarıyer ilçesine bağlı Maden Mahallesi'nde yaşayan Eray Yıldız ile Hakan Yıldız arasında iş meselesi yüzünden tartışma yaşandı.

    İşsiz olan Hakan Yıldız, tartışmanın alevlenmesiyle bir hava yolu firmasında tekniker olarak çalışan kardeşine ekmek bıçağıyla saldırdı.

    7 yerinden bıçakladı

    Kendini kaybeden ağabey Yıldız, kardeşini 7 kez bıçakladı. Evden gelen sesleri duyan çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

    Durumu kritik

    İHA'nın haberine göre ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Eray Yıldız’ı Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırdı. Gencin hayati tehlikesi bulunuyor.

    Saldırgan gözaltında

    Öte yandan Sarıyer polisi, saldırganı evde elindeki kanlı bıçakla otururken yakaladı. Kelepçelenerek etkisiz hale getirilen Hakan Yıldız, sağlık kontrolü sonrası emniyete götürüldü. İfadesi alınan Hakan Yıldız, adli işlemlerinin  ardından adliyeye sevk edildi.

    İstanbul da kardeşler arasında bıçaklı kavga #1

    İstanbul da kardeşler arasında bıçaklı kavga #2

    İstanbul da kardeşler arasında bıçaklı kavga #3

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