İstanbul'da kargo teslimat kodunu paylaştı, bilgisayarı çalındı

İnternet üzerinden 100 bin liralık bilgisayar satın alan şahıs, kendisini kargo görevlisi olarak tanıtan şüpheliyle teslimat kodunu paylaşınca mağdur oldu.

İstanbul Avcılar'da kargo hırsızlığı...

İnternet sitesindeki ikinci el bir bilgisayarı takibe alan S.Ç., ürünün satıldığını görünce hemen harekete geçti.

Kendisini kargo görevlisi gibi tanıtarak alışveriş sitesini arayan S.Ç., alıcıya ulaşılamadığını söyleyerek satıcıya ait kimlik bilgileri ve iletişim numarasını öğrendi.

Teslimat kodunu öğrenip bilgisayarı çaldı

Satıcıyı arayarak ihtiyaç duyduğu bilgileri alan şüpheli S.Ç., daha sonra ürünü satın alan E.Y.'yi aradı. Yine kargo görevlisi gibi konuşan S.Ç., E.Y.'den de paketin teslimat kodunu istedi. Şüpheli S.Ç., öğrendiği teslimat koduyla kargo firmasına gitti. Burada da kendisini kargonun sahibi gibi tanıtan S.Ç., bilgisayarı alıp kayıplara karıştı.

Polis yakaladı

E.Y., paketinin neden gelmediğini öğrenmek için kargo firmasına gittiğinde, hırsızlık olayı ortaya çıktı. Bilgisayarının bir başkası tarafından teslim alındığını öğrenen E.Y., polis ihbarda bulundu. Kargo firmasındaki güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, S.Ç.'nin eşgaline ve kimliğine ulaştı. Polis tarafından yapılan çalışmalarla Esenyurt'ta yakalanan şüpheli gözaltına alındı.

Serbest kaldı

DHA'nın haberine göre S.Ç.'nin daha önce de kasten yaralama ve farklı suçlardan kaydı olduğu öğrenildi. Poliste sorgulandıktan sonra adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı mahkeme tarafından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.