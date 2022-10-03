İstanbul'da, 'kargonuzu uzun süre almadınız' dolandırıcılığı

Hukuk bürosundan aranan Ali Rıza Besici, hiç sipariş vermediği bir kargoyu almadığı gerekçesi ile hakkında icra takibi başlatıldığı yalanıyla dolandırılmak istendi.

İstanbul’da dolandırıcıların yeni yöntemi, ‘uzun süredir teslim alınmayan’ kargo yalanıyla vatandaşları tuzağa düşürmek oldu.

Hukuk bürolarından aradıklarını söyleyen şahısların mağdur ettikleri vatandaşlardan biri de Ali Rıza Besici oldu.

Besici uzun zamandır, “Hakkınızda icra işlemi başlatılmaması için 145 lira ödemeniz gerekiyor. İcra takibi başlatılması için hukuk ofisine devredilen dosyanıza avukatlık ücreti ve masraflar eklenmemesi için acilen hukuk ofisi ile irtibata geçiniz.” mesajlarını alınca, Güngören'deki hukuk bürosunun kapısını çaldı.

‘Ezgi’ ismi ile kendisini danışman olarak tanıtan kadınla konuşmaya başlayan Besici, cep telefonu kamerasıyla çekim de yaptı.

İcra takibi başlatıldığı söylendi

DHA’nın haberine göre; Besici'ye, internetten sipariş verdiği iddia edilen kargoyu teslim almadığı ve geri bildirim de yapmadığı için icra takibi başlatıldığı söylendi.

Besici böyle bir siparişi olmadığını anlatmaya çalışsa da, sekreter “Ürünü almadığınız ve iadesiyle ilgili bilgi vermediğiniz için şirketin böyle bir hakkı var.” karşılığını verdi.

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“Şimdi siz bu ürünü sipariş veriyorsunuz, keyfi bir şekilde almıyorsunuz”

Görüntülerde Ezgi isimli kadın, Besici'yi ikna etmek için şöyle konuşuyor:

"Tüketici ve üreticinin haklarını korumak amacıyla, bazı hukuki işlemler var. Şimdi siz bu ürünü sipariş veriyorsunuz, keyfi bir şekilde almıyorsunuz. Hiçbir bildirim de yapmıyorsunuz. Kargo şirketi tarafından nasıl bir mağduriyet yaşadığınızı bilemem ama ürünü almıyorsunuz ve iade ile alakalı bir şey söylemiyorsunuz. Bu durumda şirketin tahsil etme hakkı doğuyor. Eğer bildirim yapmış olsaydınız, şirket sizden bu hakkı isteyemezdi. Daha sonrasında avukat bey icra takibini başlatıyor."

“Sanki her şey legalmiş gibi gösteriyorlar ama gelip bakınca fos çıktı”

Sipariş vermediğini belirten Ali Rıza Besici, "Dolandırıcıları koruyan sözde bir hukuk bürosu ile karşı karşıyayız. 145 TL'yi ödeyin kurtulun dedi. Ben de icraya verin dedim çünkü ben böyle bir ürün almadım, sipariş vermedim. Ürün gelse gitse bile bir cezayla karşı karşıya kalmamanız gerekir. Bir iletişim de vermedi, telefon numarası veremem, yasak dedi. Hukuk bürosunu aradığımda çok fazla ses geliyordu. Yukarıda öyle bir sistem yoktu. Sekreterin gözündeki korkuyu gördüm. Sanki böyle bir avukatlık bürosu var, sanki her şey legalmiş gibi gösteriyorlar ama gelip bakınca fos çıktı." dedi.

“Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok”

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, hukuk bürosunda danışman olduğunu söyleyen kişinin söylediklerinin yasal olmadığını belirtti. Ağaoğlu dolandırıcıların yöntemine karşı uyararak, "Bu kişilerin hukukla kanunla hiç ilgisi yok. Çünkü hukuk bilen kimse, tüketiciyi, siparişi teslim almadığı için sorumlu tutamaz. Tüketicilerin kanuna göre, 'Mesafeli Sözleşmeler' başlığı altında yapılan düzenlemede, sipariş tesliminden 14 gün sonrasına kadar koşulsuz ve masrafsız iade hakkı vardır. Gönderilen kargoyu teslim almayabilir, bu iade hakkının ifadesidir. Ayrıca bununla ilgili bildirim yapma zorunluğu yoktur.





“Günde 100 kişiyi kandırsalar 100 liradan 10 bin lira para kazanıyorlar”

Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre, bu bilgiler kişisel veri. Ne zaman nereye sipariş ettikleri nereden biliniyor? E-devlet üzerinden icra dosyası sorgulasınlar. Haklarında bir icra dosyası olup olmadığını öğrendikten sonra, varsa şayet dosya numarasını not alıp en yakın adliyeye gidip o icra dosyasını kabul etmediklerine ilişkin bir dilekçe vermeleri yeterlidir. 100-200 lira gibi bir bedel ama günde 100 kişiyi kandırsalar 100 liradan 10 bin lira para kazanıyorlar. Aslında bir hukuk bürosu ismini kullanmalarına rağmen, herhangi bir avukatın bu şebekelere hizmet edeceğine inanmak mümkün değil." diye konuştu.