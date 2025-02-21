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DHA

İl genelinde aralıklarla yağan kar yağışı, gece saatlerinde etkisini artırdı.

Kar yağışının etkili olduğu Kağıthane Hamidiye Mahallesi’nde yokuştan inmek isteyen araç kayarak duran taksiye çarptı.

Maddi hasar meydana gelen kaza anı cep telefonu kamerasına yansırken gece saatlerinde birçok sürücü, karla kaplı cadde ve sokaklarda yolda kaldı.

KARLI KAPLI YOLDA DRİFT ATTI

Diğer yandan kar yağışı sırasında bir araç sürücüsü drift attı.

O anlar, mahalle sakinlerinin cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

YOLDA KALAN ARABAYI İTTİLER

Bir başka mahallede ise kar sebebiyle yolda kalan sürücünün yardımına çevredeki vatandaşlar koştu.

Çevredekiler ana yola çıkmaya çalışan sürücünün aracını uzun süre itti.

DENGESİNİ SAĞLAYAMADI

Bir motosikletli ise garajdan çıktığı sırada kaza yaptı.

Manevra yaparken karlı yolda dengesini kaybeden sürücünün motosikleti yan yattı.

Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.