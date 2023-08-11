İHA
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde kaza meydana geldi.
Saat 16.00 sıralarında yaşanan olayda, sokakta karşıdan karşıya geçmek için yola atlayan çocuk, aracın altında kalarak metrelerce sürüklendi.
Çocuğun üstünden geçen araç, daha sonra sokakta bulunan dükkana çarparak durabildi.
Hastaneye kaldırıldı
Olaya tanık olan vatandaşlar kızın yardımına koştu.
Ağır yaralanan kız hastaneye kaldırılırken, olay yerine gelen polis konuyla ilgili incelemelere başladı.
Yaşanan feci kaza anı güvenlik kamerası tarafından da saniye saniye kaydedildi.