DHA
İstanbul Pendik'te 21 Kasım Salı günü Yeni Mahalle'de bulunan bir markete gelen kadın aldığı ürünlerle birlikte kasaya geldi.
Kasada yoğunluk oluşması üzerine sıra beklemek istemeyen müşteri, kasiyer S.Y.'den bir kasanın daha açılmasını istedi.
Olumsuz yanıt alan müşteri, market çalışanı ile kavga etmeye başladı.
Koltuk değneğiyle saldırmaya kalktı: Kasadaki ürünleri dağıttı
Müşteri daha sonra elindeki koltuk değneğiyle kasiyer S.Y.'ye saldırdı.
Kasadaki ürünleri eliyle dağıttı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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