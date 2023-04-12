İstanbul'da kavga eden çift bebeği yere attı 5 aylık bebeğin, madde bağımlısı anne ve babası tarafından kavga sırasında yere atıldığı öne sürülürken anne ve baba gözaltına alındı.

DHA

İstanbul'un Küçükçekmece ilçesi Sefaköy'de yolda yürürken Tufan Y. ve Şevval Çağrı Ü. bebek kucaklarındayken tartışmaya başladı.

Bebeğin hırpalandığını gören çevredekiler çifte tepki gösterdi.

Bu sırada Nazlı Can adlı kadın bebeği kucağına aldı.

Bebeğin kafasındaki ve yüzündeki yaraları görünce polise haber verdi. Çiftin arasında yaşanan tartışma anları ise olaya müdahale edenler tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri anne ve babayı gözaltına alarak karakola götürdü. Bebek ise ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

"Bebeği kafası yarılmış şekilde gezdirmişler"

Olay esnasında bebeği çiftten alarak polis ve ambulans gelene kucağında muhafaza eden Nazlı Can, "Aşağıdan sesler duyunca baktım, karı koca kendi aralarında tartışıyorlardı. Bebeğin babaannesi de yanındaydı. Kadın 'Bebeğimi verin, ben gideceğim beni zorla tutuyorsun' şeklinde konuşuyordu. Ben de aşağı inip bebek için olaya müdahale etmek istedim.

Bebeği babaannenin kucağından alıp köşede bekledim. Diğer vatandaşlar da onların aralarındaki sorunu çözmeye çalıştılar. Anne de baba da zaten uyuşturucu bağımlısıydı. Babaannenin kendisi de bu şekilde söyledi. Ben bebeği ilk aldığımda kafasında küçük bir yarık vardı, onu da fark etmedim.

Orada yanımda bir tane daha bayan vardı. O fark edince ambulansı aradık. Bebeğin kafasındaki o yarık yeni olmuş bir yarık değildi. Ya sabah saatlerinde ya da dün gece olmuş olabilir diye tahmin ediyorum yani o şekilde gezdirmişler bebeği" dedi.

"Çifti yine kavga ederken görmüşler"

Nazlı Can, "Gelen polisler gün içerisinde o çifti yine kavga ederken görmüşler ve bebeği sağlık ocağına gidip baktırın diye uyuşturucu bağımlısı anne ve babaya böyle bir tavsiyede bulunmuşlar.

Biz orada vatandaş olarak ne yapabiliriz diye düşünüp ambulansı aradık. Ambulansa bebeğin darbedildiği bilgisini verdik. Oraya not alınsın ki hastanede aileden ayrı tutulsun diye. Sanırım baba ilk önce anneyi darbediyor sonra bebeği yere fırlatıyor.

Bize anne bu şekilde söyledi. Bebeğin kafası da o sırada hasar alıyor. Zaten bebek annenin söylediğine göre babanın şiddeti yüzünden erken doğmuş. Bebek ara sıra gözlerini açıyordu. Böyle etrafa 1-2 kere baktı ama çok da iyi durumda olduğunu düşünmüyorum.

O kadar bağırış çağırış oldu böyle çok sessiz sakin bir şekilde uyuyordu. Hiçbir şeye tepki vermedi, kendinde değildi. Bebeğin durumunu tabii ki merak ediyorum. İnsanlar çok bilinçsiz bir şekilde çocuk sahibi oluyorlar ve bunun takibi düzgün bir şekilde yapılmıyor" dedi.

"Kadın kocasından bebeğini istiyordu"

Olay yerindeki esnaftan Nuri Esmeray ise, "Adam karısını dövmüş, elinde bebek vardı. Bebekle birlikte yere düşmüşler. Biz de müdahale ettik, ayırmaya çalıştık onları. İkisi de herhalde madde bağımlısıydı. Ambulans geldi çocuğu hastaneye götürdüler. Kafasında 1- 2 yerde kırık vardı. Polisler geldi, müdahale ettiler. Kadın kocasından bebeğini istiyordu" diye konuştu.

Gözaltına alınan anne ve baba ifadeleri alındıktan sonra savcılık talimatıyla adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Bebeğin tedavisinin ise sürdüğü belirtildi.