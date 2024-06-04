İstanbul'da arkadaşlar arasında çıkan kavgada kan aktı...
Fatih ilçesinde 2 Haziran Pazar günü saat 17.30 sıralarında İskenderpaşa Mahallesi'nde, arkadaş olan Ahmet A. ile Cihan B. bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı.
Arkadaşını boynunda bıçaklayıp kaçtı
Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşürken Ahmet A., cebinden çıkardığı bıçakla Cihan B.'yi boynundan bıçaklayıp kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, ağır yaralı Cihan B.'yi ambulansla hastaneye kaldırırken Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro amirliği ekipleri, şüpheli Ahmet A.'yı kısa sürede yakaladı.
Saldırgan tutuklandı
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli Ahmet A. tutuklanırken, Cihan B.'nin hayati tehlikeyi atlattığı ve tedavisinin devam ettiği öğrenildi.
2 şüphelinin de suç dosyası kabarık
Öte yandan boynundan yaralanan Cihan B.'nin, daha önceden 2 uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti, 6 uyuşturucu kullanma, 1 kasten yaralama, 1 çocuğun cinsel istismarı suçu olduğu, şüpheli Ahmet A.'nın ise 2 kasten yaralama, 1 evden hırsızlık, 1 tane de uyuşturucu kullanma kaydı olduğu öğrenildi.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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