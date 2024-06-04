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İstanbul'da kavga ettiği arkadaşını boynundan bıçakladı: Tutuklandı

İstanbul'da kavga ettiği arkadaşını boynundan bıçakladı: Tutuklandı Henüz bilinmeyen nedenle tartıştığı arkadaşını boynundan bıçaklayıp kaçan şahıs polis ekipleri tarafından yakalanırken, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Yapılan incelemelerde iki şahsın da suç dosyasının kabarık olduğu belirlendi.