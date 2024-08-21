İstanbul'da kavga ettiği komşularına pompalı tüfekle ateş açtı Esenyurt'ta kavga ettiği komşularına rastgele pompalı tüfekle ateş açan şahsın, özel harekat destekli operasyonla gözaltına alındığı anlar vatandaşlar tarafından kaydedildi.

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İHA

İstanbul'un en olaylı ilçelerinden biri olan Esenyurt'ta yine silah sesleri yükseldi.

Sultaniye Mahallesi'nde bulunan özel bir sitede, komşular arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle öfkeli bir adam, ayırmak için gelen kadın güvenliğin üzerine yürüdü.

POMPALI TÜFEKLE RASTGELE ATEŞ AÇTI

Ardından güvenlik müdürünün kavga eden site sakinine silah çekmesi üzerine şahıs, evinden getirdiği pompalı tüfekle dehşet saçtı.

KAMERAYA YANSIDI

Elindeki tüfeğin dipçiği ile güvenlik müdürüne vuran şahsın sinir krizi geçirdiği o anlar, çevredeki vatandaşların cep telefonu ile görüntülendi.

ÖZEL HAREKAT EVİNİ BASTI

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Saldırgan site sakini güçlükle sakinleştirilirken, özel harekat destekli resmi polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Yaralanan site güvenliği ise sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)