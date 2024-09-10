İstanbul'da kaybolan Sevda bulundu: Babam beni dilendirmek istedi Avcılar'da 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, 3 gün süren aramaların ardından Kadıköy'de bulundu. Ailesi aleyhine ifade veren küçük çocuk, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar' dedi.

DHA

İstanbul'da kayıp olarak aranan küçük kızdan sevindirici haber geldi.

Avcılar'ın Yeşilkent Mahallesi'nde dedesi ve ve anneannesiyle yaşayan 13 yaşındaki Sevda Yılmaz, okul alışverişi yaptığı gün 'Babamın yanına gidiyorum' diyerek uzaklaştıktan sonra kayboldu.

3 GÜN SONRA KADIKÖY'DE BULUNDU

Torunundan 3 gündür haber alamayan Erol Yılmaz, durumu polise bildirdi.

Abla Dilan Yılmaz " Kardeşimin bulunmasını istiyorum. Hiçbir sorun yoktu. Kimseden de şüphe etmiyoruz. Gece dışarı çıkmaya bile korkuyordu." diyerek kardeşinin bulunmasını istedi.

Kayıp ihbarının ardından çalışma başlatan ekipler, Sevda Yılmaz ve dün evden kaçtığı öğrenilen 14 yaşındaki M.G.S.'yi Kadıköy'de buldu.

"ARKADAŞIMI VE BENİ ZORLA DİLENDİRMEK İSTEDİLER"

Emniyetteki işlemleri sırasında Avcılar'daki evine dönmek istemediğini; dilendirildiğini ve şiddet gördüğünü söyleyen Sevda Yılmaz, ailesine teslim edilmeyerek Sosyal Hizmetler Müdürlüğü'nde koruma altına alındı.

Öte yandan Sevda Yılmaz'ın, emniyetteki işlemleri sırasında M.G.S. ile 16 yaşındaki ağabeyi E.Y.'yi zorla evlendirilmek istendiğini söylediği öğrenildi.

BABA GÖZALTINA ALINDI

Bir televizyon programında katılan baba S.Y., canlı yayın sırasında kızının bulunduğun öğrendi.

Yayın sırasında kızının polise verdiği, 'Beni ve arkadaşım Medine'yi zorla dilendirmek istiyorlardı. Birlikte evden kaçtığım arkadaşım Medine'yi ağabeyim ile evlendirmek istiyorlar" şeklindeki iddialarını duyan baba, ayakta durmakta zorlandı.

Kızının iddiaları üzerine baba S.Y. gözaltına alınırken ekiplerin soruşturması devam ediyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)