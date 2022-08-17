Şizofreni hastası kardeşini tedavi ettirmek için Antalya'dan İstanbul'a gelen abi, bir anlık dalgınlıkla kardeşini kaybetti. Afiş bastıran Abdullah Altun, sokak sokak gezerek kardeşini arıyor.

Antalya'da yaşayan Abdullah Altun, şizforeni hastası kardeşini tedavi ettirmek için İstanbul'a getirdi.

Sultangazi ilçesindeki bir hastaneye giden iki kardeş, tedavi öncesi bahçede vakit geçirdi.

O sırada bir anlık dalgınlıkla 34 yaşındaki kardeşinin yanında olmadığını fark eden Altun, telaşla yaptı.

Elindeki afişle sokak sokak geziyor

İHA'nın aktarımına göre; kardeşinin olduğu bir fotoğrafı afiş olarak bastıran abi, sokak sokak gezerek kardeşinden gelecek iyi haberi bekliyor.

Öte yandan Altun, kardeşini bulan ya da haber veren kişiye 10 bin TL ödül vereceğini belirtti.

İstanbul'da kaybolan kardeşini bulan kişiye 10 bin TL ödül verecek VİDEO



"Umudum kesilmeye başladı"

Bir anlıkk dalgınlıkla kardeşini kaybettiğini belirten ağabey Abdullah Altun ''Kardeşim şizofreni hastası ayın 8'inde tedavi amacı ile İstanbul'a getirdim saat 13.00 sıralarında evden çıktık ve tedaviye gidiyorduk. Teyzem yanımdaydı kendisi geride kalınca ona yardım etmek istedim o esnada bir telefon geldi ve bu esnada benim dikkatim dağıldı. Kardeşimi kuzenim ile sanıyordum o ise benimle sanıyormuş telefonu kapatınca kardeşimin kaybolduğunu fark ettim. O günden beri arıyorum ve bakmadığım yer kalmadı. İlk günler telefonlar gelmeye başladı umutlandık ama her gittiğimiz noktada kendisi bir adım önde olduğu için bulamadık. Son günlerde telefonlar da kesilince umudum kesilmeye başladı. Akli dengesi yerinde değil ve nasıl yaşıyor nasıl geçiniyor aklım almıyor” dedi.

"Bizimle irtibat kuranlar olur ise kendisine 10 bin TL ödül vereceğim"

Altun, “Buradaki yerel basındaki arkadaşlar ile irtibat kurduk sağ olsunlar ellerinden gelen yardımı bizden esirgemediler ve bütün fotoğraflarını paylaştılar. İlk günlerde duyarlı vatandaşlardan telefonlar geliyordu ama kardeşimi ararken arayıp kardeşini bulundu mu diyerek dalga geçenler ve telefonu yüzüme kapatanlar oluyor. Benim zaten uyku düzenim kalmadı yemekten kesildim üstüne böyle dengesiz insanlar ile karşılaşıp benimle alay etmeleri gerçekten çok üzüyor. Kendisinin halen buralarda olduğuna eminim ve onu bulana kadar da gitmeyeceğim. Yeter ki bir an önce onu bulayım onun için tüm gücümü kullanıp sonuna kadar aramaya devam edeceğim. Ben sadece izleyenlerden yardım istiyorum. Eğer kardeşimi bulan olur ve bizimle irtibat kuranlar olur ise kendisine 10 bin TL ödül vereceğim. Kardeşimi görenler lütfen benimle irtibat kursun Allah rızası için'' şeklinde konuştu.