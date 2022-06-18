2.5 ay önce ortadan kaybolan gencin öldürülüp Silivri’de bir düğün salonunun bahçesine gömüldüğü ortaya çıktı.

İstanbul’da yaşayan Fatih Demir’den yakınları bir süre haber alamadı. Bunun üzerine Demir’in kardeşi, 25 Mart tarihinde polis merkezine giderek kayıp ihbarında bulundu.

Şüpheli 2 kardeşle Silivri'ye gittiği belirlendi

Müracaatın ardından harekete geçen Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, Fatih Demir’in ihbardan 1 gün önce İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile görüldüğünü tespit etti. Polis ekipleri yaptıkları incelemede Fatih Demir’in şüpheli iki kardeşle buluşup bir otomobile binerek önce kendi evine, oradan da Silivri’de bulunan bir lokantaya gittiğini belirledi.

İstanbul'da kayıp genci arkadaşları öldürüp bahçeye gömdü - VİDEO

Kardeşlerin sahip olduğu düğün salonuna gittiler

İHA'Nın haberine göre; 3 arkadaşın birlikte yemek yemelerinin ardından lokantadan çıkıp İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerin sahibi olduğu fakat ruhsat alınamadığı için çalışmayan bir düğün salonuna gittiği tespit edildi.

3 kişi girdiler, 2 kişi çıktı

Fatih Demir ile 2 arkadaşı arasında daha önceden bir husumet olduğu iddia edildi. Polis ekipleri lokantadan sonra düğün salonuna giden 3 arkadaştan yalnızca ikisinin dışarı çıktığını belirledi. Saat 16.30 sıralarında girdikleri düğün salonundan saat 23.00 sıralarında ayrılan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerin Fatih Demir’in telefonunu evinin yakınlarına atarak Selimpaşa’da bir eve gittiği tespit edildi.

Polislerden kaçmaya çalışırken yakalandılar

Delillerin toplanmasının ardından Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri şüphelilerin yakalanması için operasyon başlattı. Şüpheli 2 kardeş ve olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç. ise polislerden kaçmak için ikinci kattan atlarken yakalandı.

Cinayeti itiraf ettiler

Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan şüphelilerin yapılan sorguda cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi. Eskiye dayanan husumet yüzünden aralarında anlık bir tartışma çıktığını ve olayın o an geliştiğini söyleyen İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşler, Fatih Demir’i öldürdüklerini itiraf etti. Polis merkezinde işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildi.