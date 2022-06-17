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    İstanbul'da kayıp gencin cinayete kurban gittiği öğrenildi

    2 buçuk aydır kayıp olarak aranan gencin, husumetli olduğu arkadaşları tarafından öldürüldüğü ortaya çıktı. Katil zanlılarının genci kır düğünü yapılan bir salonunun bahçesine gömdükleri belirlendi.
    • 17.06.2022 - 13:44
    • Güncelleme : 17.06.2022 - 14:43
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    İstanbul'da kayıp gencin cinayete kurban gittiği öğrenildi

    İstanbul'da yaşayan Fatih Demir'in kardeşi, bir süre kendisinden haber alamayınca kayıp ihbarında bulundu.

    25 Mart 2022 tarihinde yapılan müracaatın ardından polis harekete geçti.

    Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri, kayıp olan Fatih Demir'in 24 Mart 2022 tarihinde son olarak 8 yıldır arkadaşları olan İlhan Ç. ve Kurban Ç. kardeşlerle görüldüğünü belirledi.

    Kır düğünü yapılan salona gittiler

    Polis olayla ilgili yaptığı çalışmada şüphelilerin Fatih Demir'in iki kardeşle buluştuğunu, birlikte otomobile binerek, önce kendi evine ardından Silivri'de bir lokantaya gittiklerini belirledi.

    Burada birlikte yemek yiyen üçlünün daha sonra tekrar otomobile binerek, İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin sahibi olduğu Silivri’nin Ortaköy Mahallesi’nde bulunan ve ruhsat alınmadığı için çalışmayan kır düğünü yapılan bir salonuna gittikleri belirlendi.

    İstanbul'da öldürülen adamı kır düğün salonunun bahçesine gömmüşler VİDEO

    Salona girdi, bir daha çıkmadı

    Yapılan çalışmalarda 16.30'da kır düğün salonuna giden Fatih Demir'in bir daha dışarı çıkmadığı tespit edildi.

    Yapılan çalışmalarda İlhan Ç. ve Kurban Ç.'nin saat 23.00 gibi iş yerinden ayrıldıkları, Fatih Demir'in telefonunu evinin yakınında atarak, Selimpaşa'da bir eve gittikleri belirlendi.

    İstanbul da kayıp gencin cinayete kurban gittiği öğrenildi #1

    Kaçmaya çalışırken yakalandı

    Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ekipleri delillerin toplanmasın ardından operasyon için düğmeye bastı.

    Şüpheliler İlhan Ç. ve Kurban Ç. ile olaydan haberi olduğu öğrenilen H.Ç.,  ikinci kattan atlayarak polisten kaçmaya çalışırken yakalanarak gözaltına alındı.

    O anlar ise güvenlik kameralarınca görüntülendi.

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    İtiraf ettiler

    Asayiş Şube Müdürlüğü’nde sorguya alınan şüphelilerden İlhan Ç. ile Kurban Ç.'nin cinayeti itiraf ettikleri öğrenildi.

    Şüphelilerin olayın anlık geliştiğini belirterek, eski bir husumet yüzünden tartışma çıktığını bu sırada Fatih Demir'i öldürdüklerini söyledikleri öğrenildi.

    DHA’nın haberine göre karakolda işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

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