İstanbul’da kaza sonrası kavga çıktı! 7 kişi saldırdı Beyoğlu’nda iki aracın kazaya karışması sonrası baba ve oğluna 7 kişi birden saldırdı. Saldırganlar gözaltına alındı. Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin İHA Gün geçmiyor ki İstanbul trafiğinde kavga çıkmasın... Bu kez olayın adresi sıkça yoğun trafiğin olduğu Beyoğlu. Dün saat 14.00 sıralarında seyreden iki araç sürücüsü kazaya karıştı. Baba ve oğluna saldırdılar Kaza sonrası anlaşamayan taraflar birbirleriyle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine toplanan karşı taraftaki 7 kişi, diğer araçtaki baba ve oğluna saldırmaya başladı. Taraflar arasında çıkan meydan kavgasında baba ve oğlu karşı taraf tarafından darbedildi. Saldırganlar gözaltına alındı Yaşananlar kameralara yansırken, darp sonucu baba ve oğlu yaralandı. Olayın ardından ihbar üzerine polis ekibi sevk edildi. Darp raporu alan baba ve oğlu kendisini darbeden şahıslardan şikayetçi oldu. Polis olaya karışan tarafları gözaltına alarak emniyete götürdü. Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA) Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)

Google News

Abone Ol