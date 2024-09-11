İstanbul'da kaza sonrası tekmeli kavga Şoförünün kavşakta dönüş yapmaya çalıştığı tır park halindeki hafif ticari araca çarparken, araç sahibi ile tırdakiler arasında tekmeli yumruklu kavga çıktı.

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DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Hürriyet Mahallesi Atatürk Caddesi'nde ilginç bir kaza meydana geldi.

Tır şoförü kavşakta dönmeye çalışırken, park halindeki hafif ticari araca çarparak zarar verdi.

Aracı zarar gören çevredeki bir esnaf ile tırdakiler arasında başlayan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

TEKMELER HAVADA UÇUŞTU

Tekme ve yumruklu kavga caddenin ortasında ve orta refüjde de bir süre devam etti. Kavga çevredekilerin araya girmesiyle son buldu. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)