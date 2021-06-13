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İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı

İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı

Hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, kasadaki 600 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık anları ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.