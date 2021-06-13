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- İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı
İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı
Hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, kasadaki 600 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık anları ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
- DHA
- 13.06.2021 - 11:34
- Güncelleme : 13.06.2021 - 11:44
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir minibüs kaza yaptı.
Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.
KAZAYI FIRSAT BİLEN YOLCU HIRSIZLIK YAPTI
Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti.
KAMERAYA YANSIDI
Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü.
Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.
Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı VİDEO