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    İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı

    Hasarlı kazaya karışan minibüsün sürücüsü, tutanak tutulması için aracından indiği sırada yolculardan biri, kasadaki 600 lirayı alıp kaçtı. Hırsızlık anları ise minibüsün güvenlik kamerasına yansıdı.
    • DHA
    • 13.06.2021 - 11:34
    • Güncelleme : 13.06.2021 - 11:44
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    İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı

    İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir minibüs kaza yaptı.

    Sürücü Evren Çiftçi de araçtaki yolcuları, başka bir minibüse aktarıp, tutanak tutulması için yola indi.

    KAZAYI FIRSAT BİLEN YOLCU HIRSIZLIK YAPTI

    Tutanak tutulmasının ardından minibüse dönen Çiftçi, paraları topladığı bölümdeki 600 liranın alındığını fark etti.

    KAMERAYA YANSIDI

    Hemen minibüsün güvenlik kameralarını inceleyen Çiftçi, paranın kazanın ardından aracından indirdiği bir yolcu tarafından alındığını gördü.

    Çiftçi, kamera kayıtlarını da alarak polis merkezine gidip, şikayetçi oldu.

    Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

    İstanbul'da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı VİDEO


    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #1

    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #2

    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #3

    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #4

    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #5

    İstanbul da kaza yapan minibüsün hasılatı çalındı #6

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