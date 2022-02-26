İstanbul'da kaza yapan motosiklet alevler içinde yandı

Bir motosiklet sürücüsü kontrolünü kaybederek aracından düştü. Ölümden dönen gencin motosikleti ise yaklaşık 1,5 metre sürüklenerek alev alev yanmaya başladı.

İstanbul Unkapanı Atatürk Köprüsü'nde Taksim istikametine doğru giden Onur Duran (25) idaresindeki motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle kontrolden çıktı.

SÜRÜCÜ MOTOSİKLETTEN DÜŞTÜ

Ardıdan sürücü Onur Duran, motosikletten düştü. Motosiklet ise yaklaşık 15 metre sürüklendikten sonra alev alev yanmaya başladı.

15 METRE SÜRÜKLENEN MOTOSİKLET ALEV ALDI

Kazada ölümden dönen Duran'ın yardımına çevredekiler koştu. Haber verilmesi üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

Motosikletteki yangın, itfaiyenin müdahalesi sonucu söndürüldü. Motosiklet kullanılamaz hale geldi.

"ÖNCE BAYGIN YATTI, MOTORU ALEV ALDI O SIRADA"

Kaza anında köprü üzerinde balık tutan bir kişi, "Bir ses duyunca baktım. Motor şuraya kadar kaydı. Arkadaş 15-20 metre geriye düşmüştü. Önce baygın yattı. Motor alev aldı o arada. Biz arkadaşın yanına gittik durumu iyiydi. İtfaiyeye haber verdik" dedi.































