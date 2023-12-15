DHA
İstanbul'un Kartal ilçesinde caddede hızla ilerleyen otomobil sürücüsü, yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarptı.
Yere düşen adam, otomobil sürücüsünün çarptığı 2 araç arasında sıkışmaktan son anda kurtuldu.
Sürücü ise caddede geri giderek olay yerinden kaçmaya çalıştı.
Kaçan sürücüyü kovaladılar
Bu sırada yerden kalkan yaya ve kazaya tanık olan mahalle sakinleri, kaçan sürücüyü yakalamaya çalıştı.
Sürücü olay yerinden kaçarak kayıplara karıştı. Yaralanan adam, ambulansla hastaneye kaldırıldı.
O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)
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