Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kaza yapan otomobil sürücüsü kaçtı

İstanbul'da kaza yapan otomobil sürücüsü kaçtı Yolda yürüyen 1 yaya ile 2 araca çarpan otomobil sürücüsü kaçarken çevredekiler de yakalamaya açıştı. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.