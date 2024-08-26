İstanbul'da kaza yapan yaralıyı yabancı doktor kurtardı Otomobilin skutere çarpması sonucu yaralanan sürücüsüne çevredeki moto kuryeler ve yoldan geçen yabancı doktor müdahale etti. Skuter sürücüsünün durumunun iyi olduğu öğrenildi

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DHA

Firuzköy Bulvarı’nda yolda skuterle ilerleyen ve henüz ismi öğrenilmeyen sürücüye, kavşaktan dönen otomobil çarptı.

Çarpmanın etkisiyle hafif bir şekilde yaralanan skuter sürücüsünün yardımına, otomobil sürücüsü kadın ve çevredeki moto kuryeler koştu.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. O sırada yoldan geçen yabancı bir doktor yaralıya ilk müdahalede bulundu.

YABANCI DOKTOR YETİŞTİ

Yerde yatan yaralıya İngilizce 'Gözlerime bak' diyerek yaralının durumunu kontrol eden doktor, 'Her şey yolunda' diyerek çevredekilere bilgi de verdi. Bu sırada olay yerine gelen sağlık ekipleri, skuter sürücüsünü ambulansa alarak tedavisine devam etti.

O ANLAR KAYDEDİLDİ

Hastaneye gitmeyi istemeyen sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kaza sonrası yaşananlar, bir moto kuryenin kask kamerasına yansıdı.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)