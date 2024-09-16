İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün hız tutkusu kazaya sebep oldu.
Kurallara uymayan sürücü, kullandığı otomobille trafikte makas atarak hızla ilerlerken seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçti.
KAZA YAPAN ARAÇ TERS DÖNDÜ
Bunun üzerine seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden başka bir araca çarptı.
Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, savrularak yol ortasında ters döndü.
SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER KURTARDI
Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.
Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler, ters dönen otomobilin içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.
TERS DÖNEN ARACI DÜZELTTİLER
Sürücü daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, çevredekilerin otomobili hep birlikte çevirmesiyle normal haline döndü.
ÇALIŞMA BAŞLATILDI
Polis, makas atarak kazaya neden olan araç ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.
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