İstanbul'da kaza yaparak ters dönen araca çevredekiler müdahale etti Avcılar'da makas atan araçtan kaçınmak isterken önündeki araca çarpıp aracıyla takla atan sürücüye çevredeki vatandaşlar yardım etti. Araç içerisinde sıkışan sürücü el birliğiyle kurtarıldı.

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DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesinde bir otomobil sürücüsünün hız tutkusu kazaya sebep oldu.

Kurallara uymayan sürücü, kullandığı otomobille trafikte makas atarak hızla ilerlerken seyir halindeki 2 otomobilin arasından geçti.

KAZA YAPAN ARAÇ TERS DÖNDÜ

Bunun üzerine seyir halindeki otomobilin sürücüsü, direksiyon hakimiyetini kaybederek önünde giden başka bir araca çarptı.

Çarpmanın etkisiyle savrulan otomobil, savrularak yol ortasında ters döndü.

SÜRÜCÜYÜ ÇEVREDEKİLER KURTARDI

Kazayı görenler, polis ve sağlık ekiplerine ihbarda bulundu.

Sağlık ekipleri gelene kadar çevredekiler, ters dönen otomobilin içindeki sürücüyü dışarı çıkardı.

TERS DÖNEN ARACI DÜZELTTİLER

Sürücü daha sonra hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Bir süre trafiğe kapatılan yol, çevredekilerin otomobili hep birlikte çevirmesiyle normal haline döndü.

ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Polis, makas atarak kazaya neden olan araç ve sürücüsünü tespit etmek için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı (DHA)