İstanbul'da kazada yaralanan kızını gören anne fenalaştı D-100 Karayolu'nda damperli kamyonun çarptığı otomobilde Özlem Mavi Macit yaralanırken kazayı duyar duymaz olay yerine gelen anne ise kızını ambulansta gördükten sonra baygınlık geçirdi.

DHA

İstanbul'un Avcılar ilçesi Denizköşkler Mahallesi'nde, D-100 Karayolu'nda Küçükçekmece yönüne giden Ali Gündiren yönetimindeki damperli kamyon, aynı yönde giden Özlem Mavi Macit yönetimindeki otomobile çarptı.

Kazada otomobilin sürücüsü Özlem Mavi Macit yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı halde otomobilden çıkarılan otomobil sürücüsüne ilk müdahale ambulansta yapıldı.

Kızını görünce baygınlık geçirdi

Kızının yaralandığını haber alan anne olay yerine geldi. Ambulansa yönelen anne, çevredekilerin 'Kızınızın durumu iyi' açıklamalarına rağmen gözyaşlarını tutamadı; bir süre sonra da bayıldı.

Sağlık görevlileri ve itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonrası yerden kaldırılan anne, sağlık kontrolünden geçirilmek üzere ambulansa alındı.

Anne ve kızının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.