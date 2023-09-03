DHA

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir kez daha garip bir olay yaşandı.

Bu kez hırsızlık olayı şaşkına çevirdi.

Olay, geçtiğimiz salı günü 10.40 sıralarında Beykent Metrobüs durağı yakınlarında meydana geldi.

Bir otomobilin çarptığı motosikletlinin yardımına koşan Serkan Durgu isimli vatandaş, akülü bisikletini yürüyen merdivenlerin altına bıraktı.

Akülü bisikleti çalındı

Yaralı motosiklet sürücüsünün ambulansla hastaneye kaldırılmasının ardından bisikletini almaya gelen Durgu, büyük bir şok yaşadı.

Bisikletinin çalındığını anlayan Durgu durumu polis ekiplerine bildirdi. Ancak gelişmelerden şikayet etti.

"Ben insanlık görevimi yaptım"

İyi niyeti başına iş açan Durgu, şu ifadeleri kullandı:

Bir tane aracı kullanan hanımefendi, motosikletli bir gence vurdu. Bende insanlık namına arkadaşı kaldırdım, şu köşeye koydum, güvenliğin olduğu kısma aldık. Ambulans geldi, ambulansa bindirdik. Ben insanlık görevimi yaptım. Bugün olsa bugün de yaparım. Akülü bisikletimi bayinin önüne koyarken orada çalındı. Bunun için kolluk kuvvetleri, arkadaşları aradığımda tutanak tutuldu. Kamera kayıtlarına bakıldı. Kör noktada olduğu için göremediklerini ifade ettiler ve bana karakoldaki arkadaşlar bulamadıklarını ifade ettiler. Bana böyle bir yazı verdiler. Yazının anlamı da şu; biz hırsızı bulamıyoruz, siz hırsızı bulun bize haber verin. Yani ben bunu bulduktan sonra bu arkadaşlar ne iş yapacak.