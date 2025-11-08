Abone ol: Google News

İstanbul'da kedi beslerken darbedildi

Serdar Özaltın sokakta kedileri beslediği sırada, yolu kapattığını öne süren bir kişi tarafından darbedildi. Saldırgan tutuklanırken o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayınlama Tarihi: 08.11.2025 17:26
  • Serdar Özaltın, İstanbul'da kedi beslerken bir sürücü tarafından darbedildi.
  • Çevredekiler müdahale etti ve Özaltın hastaneye kaldırıldı.
  • Saldırgan tutuklandı ve olay güvenlik kamerasına yansıdı.

İstanbul Bakırköy Yeşilköy Mahallesi'nde iş insanı Serdar Özaltın, sokakta kedi beslediği sırada yoldan otomobil ile geçen bir sürücü ile tartışmaya başladı.

Özaltın'ın yolu kapattığını öne süren kişi, araçtan inerek saldırdı.

Yere düşen Özaltın’ı yerde de yumruklamaya devam eden saldırganı çevredekiler, araya girerek durdurdu.

YÜZÜNE VE BAŞINA DARBE ALDI

Yüzüne ve başına darbe alan Özaltın, ihbar üzerine gelen ambulans ile hastaneye götürüldü.

Gözünde morluk, başında yaralar oluşan iş insanı hastanede tedavi altına alınırken  saldırganın, polis merkezine giderek darbettiği Özaltın’dan şikayetçi olduğu öğrenildi.

SALDIRI KAMERADA

Polis ekiplerinin çalışmasının ardından güvenlik kameraları incelendi. Özaltın'a saldıran sürücü gözaltına alındı.

Adliyeye sevk edilen sürücü tutuklandı. Öte yandan saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, iki kişinin tartıştığı bir kişini araçtan inerek saldırdığı görülüyor.

