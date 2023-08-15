İstanbul'da kediyi pembeye boyadılar Esenyurt’ta kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyanan bir sokak kedisinin görüntüleri sosyal medyada gündem oldu.

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İHA

Yakın zamanda vizyona giren Barbie filmiyle başlayan pembe çılgınlığı hız kesmeden devam ediyor.

Giysilerden aksesuarlara hemen her şeyin pembesi yapılırken bundan hayvanlar da nasibini aldı.

Sokak kedisini pembeye boyadılar

İstanbul'un Esenyurt ilçesi Atatürk Mahallesi’nde bir sokak kedisi, kimliği belirsiz kişilerce pembeye boyayarak sokağa salındı.

Yaşanan olayın ardından sokaklarda gezen kedi, gören vatandaşlarda şaşkınlığa neden oldu.

Mahallede gezindiği anlar ise çevredeki vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.