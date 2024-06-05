İstanbul'da kendisini polis olarak tanıttığı kadını 7 milyon TL dolandırdı: Gözaltına alındı Telefonla aradığı kadını kendini polis olarak tanıtarak 7 milyon TL dolandıran şahıs, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri tarafından yakalandı.

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DHA

Telefon dolandırıcıları durmuyor...

Kendilerini polis veya savcı olarak tanıtan dolandırıcılar, bu kez İstanbul'da bir vatandaşı hedef aldı.

Bakırköy’de 14 Mayıs 2024'te polise başvuran Z.D. adlı kadın, kendisini telefonla arayan ve polis olarak tanıtan bir kişi tarafından dolandırıldığını söyledi.

"Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi"

Mağdur Z.D. ifadesinde, kendisini arayan kişiye inandığını söyleyerek "Bana evde bulunan para ve ziynet eşyalarını bir poşete koyarak sokakta kendisiyle buluşmamı istedi. Poşeti operasyon bitince bana iade edeceklerdi. Ben de bana söyleneni yaptım." dedi.

O anlar kameraya yansıdı

Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından olayla ilgili başlatılan soruşturmada, şüphelinin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiği tespit edildi.

7 milyon TL'lik ziynet eşyasını aldı

Görüntülerde, mağdur Z.D.'den içinde yaklaşık 7 milyon liralık ziynet eşyası ve para bulunan poşeti alan şüpheli bir süre sokakta ilerliyor. Daha sonra bir sokak arasına giren şüpheli, burada kıyafetlerini değiştiriyor.

Şüpheli gözaltına alındı

Bu yöntemle takip edilmekten kurtulmayı amaçladığı öğrenilen şüpheli, polis ekipleri tarafından kimliği tespit edilerek gözaltına aldı.

Şüpheli B.N.T.’nin poliste daha önceden 5 suç kaydı olduğu da tespit edildi. Dolandırıcılık Büro Amirliğinde işlemleri tamamlanan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)