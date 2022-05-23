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    İstanbul'da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu

    Narkotik ekiplerinin yaptığı operasyonda 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi. Operasyonda 4 şüpheli de gözaltına alındı.
    • 23.05.2022 - 09:44
    • Güncelleme : 23.05.2022 - 10:14
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    İstanbul'da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu

    İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Fatih'te bir evde uyuşturucu imal ve ticareti yapıldığı yönünde bilgi aldı.

    Cumartesi günü operasyon düzenleyen ekipler, evde arama yaptı.

    Yapılan aramalarda çuvallar ve koliler içinde toplam 248 kilogram Hint keneviri ele geçirildi.

    4 şüpheli gözaltında

    DHA’nın haberine göre operasyonda A.G, F.B., Y.U. ve T.A.  gözaltına aldı.

    Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti' suçundan adliyeye sevk edilecek.

    İstanbul'da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu ViDEO

    İstanbul da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu #1

    İstanbul da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu #2

    İstanbul da kenevir operasyonu: 248 kilo bulundu #3


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