Haberler



3. Sayfa



İstanbul'da kılık değiştirerek hırsızlık yaptılar

İstanbul'da kılık değiştirerek hırsızlık yaptılar Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık vakalarının failleri olan 3 şüpheli yakalandı. Hırsızların yakalanmamak için her olayda farklı kıyafet giydikleri öğrenildi.