İstanbul'da yaşanan benzer hırsızlık olayları nedeniyle güvenlik güçleri çalışma başlattı.
Üsküdar, Maltepe ve Kadıköy ilçelerinde meydana gelen hırsızlık olayları üzerine soruşturma açan İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, şüphelilerin 3 kadın olduğunu belirledi.
YAKALANMAMAK İÇİN KILIK DEĞİŞTİRDİLER
3 şüphelinin, dikkat çekmemek ve yakalanmamak için kılık değiştirdiği, farklı tarzlarda kıyafet tercih ettikleri belirlendi.
Güvenlik kameralarının detaylı incelemesinin ardından şüphelilerin kimlikleri tespit edildi.
SUÇ MAKİNASI ÇIKTILAR
3 ilçede hırsızlık olayını gerçekleştirdiği tespit edilen Miraç Ç. (23), Özlem Ç. (19) ve Petek Ç. (18) yakalanarak gözaltına alındı.
Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Miraç Ç.'nin daha önceden 36 tane, Özlem Ç.'nin 5 tane, Petek Ç.'nin ise 30 tane suç kaydı olduğu belirlendi.
3 ŞÜPHELİ TUTUKLANDI
Polis soruşturmasında 3 ayrı evden binlerce liralık hırsızlık yaptıkları belirlenen şüpheliler adliyeye sevk edildi.
3 şüpheli çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış