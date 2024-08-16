İstanbul'da kılık değiştirip 5 milyon liralık hırsızlık yaptılar Kapı kilidini kırarak girdikleri evden yaklaşık 5 milyon lira değerinde ziynet eşyası ve para çalan hırsızlar, güvenlik kameralarından tespit edilerek yakalandı.

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DHA

İstanbul'da seri soygunlar yapan iki hırsızın yaptıkları görenleri hayrete düşürdü.

Şehirde birçok eve girerek hırsızlık yapan iki kadının yeni hedefi A.C.O.'nun evi oldu.

5 MİLYON TL'LİK HIRSIZLIK

Kapı kilidini kırarak giren hırsızlık şüphelisi kadın, evdeki yaklaşık 5 milyon lira değerinde olduğu belirtilen ziynet eşyalarını bavula koyarak çaldı.

A.C.O., evine döndüğünde soyulduğunu anlayarak durumu polise bildirdi.

GÜVENLİK KAMERALARINA YAKALANDILAR

Polis ekipleri olayla ilgili başlattıkları çalışmada şüphelilerin güvenlik kameraları tarafından görüntülendiğini belirledi.

Görüntülerde şapka ve gözlük kullanarak kendilerini gizlemeye çalışan şüphelilerin, hırsızlık yaptıkları siteye girdikleri, bir süre sonra da ellerindeki bavulla evden ayrıldıkları görüldü.

SERİ HIRSIZLIKLAR DEVAM ETTİ

10 Ağustos Cumartesi günü bir kez daha ortaya çıkan hırsızlık şüphelisi kadınlar, bu kez mağdur T.K.’ye ait eve girerek kol saati, 1500 dolar, 540 Euro ve bir miktar Türk lirası çalarak kaçtı.

Güvnlik kamerası görüntülerinde hırsızlık şüphelilerinin farklı kıyafet ve aksesuarlarla kılık değiştirip evlere girdikleri görüldü.

50'DEN FAZLA SUÇ KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından kimlikleri tespit edilen şüphelilerin 20 yaşındaki Yıldız E. ile 19 yaşındaki Nazar Ş. olduğu belirlendi.

2 şüpheli kadın Kartal’da düzenlenen operasyonla gözaltına aldı. Asayiş Şube Müdürlüğüne getirilen şüphelilerden Yıldız E.’nin daha önceden poliste 60, Nazar Ş.’nin ise 52 suç kaydı olduğu belirlendi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)