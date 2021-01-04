İstanbul'da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi

Kısıtlamada denetlemeye takılan bir kadın, kimlik isteyen polise belge ve kimlik göstermeyip, banka kartı çıkardı. Polise direnen kadına, cezai işlem uygulandı.

Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde, yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

Uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

4 KİŞİNİN OLDUĞU ARAÇ DURDURULDU

Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim noktasında içerisinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu 34 CPM 322 plakalı otomobili durdurdu.

BELGE GÖSTERMEDİ

Otomobildeki üç kişi kimlik ve çalışma belgelerini gösterirken adının Yelda C. olduğu öğrenilen kadın ise herhangi bir belge gösteremedi.

CEZA YAZILDI

Kimlik belgesini görmek isteyen polise banka kartını gösteren kadına, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.





























