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    İstanbul'da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi

    Kısıtlamada denetlemeye takılan bir kadın, kimlik isteyen polise belge ve kimlik göstermeyip, banka kartı çıkardı. Polise direnen kadına, cezai işlem uygulandı.
    • DHA
    • 04.01.2021 - 11:06
    • Güncelleme : 04.01.2021 - 11:09
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    İstanbul'da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi

    Koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında ülke genelinde, yılbaşı nedeniyle 4 günlük sokağa çıkma kısıtlaması uygulandı.

    Uygulanan 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri, İstanbul genelinde denetimlerini aralıksız sürdürdü.

    4 KİŞİNİN OLDUĞU ARAÇ DURDURULDU

    Polis, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde yapılan denetim noktasında içerisinde iki kadın ve iki erkeğin bulunduğu 34 CPM 322 plakalı otomobili durdurdu.

    İstanbul da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi #1

    BELGE GÖSTERMEDİ

    Otomobildeki üç kişi kimlik ve çalışma belgelerini gösterirken adının Yelda C. olduğu öğrenilen kadın ise herhangi bir belge gösteremedi.

    İstanbul da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi #2

    CEZA YAZILDI

    Kimlik belgesini görmek isteyen polise banka kartını gösteren kadına, 3 bin 150 lira idari para cezası kesildi.

    İstanbul da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi #3

    İstanbul da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi #4

    İstanbul da kimlik soran polise, banka kartı gösterdi #5

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