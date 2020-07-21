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- İstanbul'da araçlardan yapılan hırsızlıklar
İstanbul'da araçlardan yapılan hırsızlıklar
- DHA
- 21.07.2020 - 11:07
- Güncelleme : 21.07.2020 - 11:07
İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü'ne bağlı Hırsızlık Büro Amirliği Ekipleri, Esenler, Bahçelievler, Bağcılar ve Kağıthane'de otomobillerden yapılan hırsızlık olayları üzerine çalışma başlattı.
KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ
Harkete geçen ekipler, güvenlik kameraları inceleyerek hırsızların kırmızı renkli bir otomobille park halindeki araçların yanına yaklaştıklarını tespit etti.
Şüphelilerin çevrelerinden geçen yayalar ya da otomobillere aldırmadan güpe gündüz hırsızlığa devam ettikleri, teyp ve navigasyon cihazlarını söktükleri görüldü.
İstanbul'da park halindeki araçlardan yapılan hırsızlıklar
4 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Hırsızlık Büro Amirliği'ne bağlı ekipler eşkallerini tespit ettikleri hırsızların izini Esenyurt'ta buldu. Önceki gün düzenlenen operasyonda şüpheliler İrfan A., Vedat Ö., Enes O. ve Ramazan M. gözaltına alındı.
Şüpheliler işlemleri tamamlandıktan sonra çıkarıldıkları mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.