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    İstanbul'da kimyasal dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı

    Kimya şirketlerini ‘alıcı’ kılığında 766 bin lira dolandıran 5 kişilik şebeke, polis operasyonuyla çökertildi.
    • DHA
    • 17.06.2021 - 09:40
    • Güncelleme : 17.06.2021 - 09:59
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    İstanbul'da kimyasal dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı

    İstanbul'un Tuzla ilçesindeki 2 ayrı kimyasal şirketinden, farklı tarihlerde 376 bin lira değerinde 10 ton titanyum dioksit ve 390 bin lira değerinde 24 varil epoksi reçine olarak tabir edilen kimyasal alan şüpheliler, toplam 766 bin lirayı ödemeden ortadan kayboldu.

    İhbar üzerine harekete geçen polis, kimyasalların Kartal'da bir sokağa indirildiğini, ardından başka bir kamyon ile götürüldüğünü belirledi.

    5 ŞÜPHELİ YAKALANDI

    Plakası tespit edilen kamyon sürücüsü R.K. gözaltına alındı. R.K. ifadesinde, 8 varili ve 1 ton titanyum dioksiti G.A.'nın yönlendirmesiyle Tuzla'daki bir lojistik deposuna, geri kalanını ise Bursa'daki başka bir depoya indirdiğini söyledi. Polis, G.A. ile Y.H., F.H. ve F.S. adlı şüphelileri gözaltına aldı.

    İstanbul da kimyasal dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı #1

    KİMYASALLAR ELE GEÇİRİLDİ

    Kimyasal maddelere de el konuldu. Haklarında "nitelikli dolandırıcılık" suçundan işlem yapılan 5 şüpheli, geçen pazar günü adliyeye sevk edildi. Kamyon sürücüsü R.K. serbest bırakılırken, 4 şüpheli adli kontrol şartıyla salıverildi. Ele geçirilen kimyasalların bulunduğu variller ise emniyette sergilendi.

    İstanbul da kimyasal dolandırıcılığı: 5 şüpheli yakalandı #2

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