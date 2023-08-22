İstanbul'da kira anlaşmazlığı kanlı kavgaya dönüştü! 2 kişi yaralandı Binasını kentsel dönüşüme sokmak gerekçesiyle kiracısını çıkartmak isteyen mülk sahibi ve kiracı arasında kavga çıktı. Yaşanan kavgada kiracı, mülk sahibini pompalı tüfekle saldırırken kurşunlar yoldan geçen bir kadını da yaraladı.

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DHA

Mülk sahipleri ve kiracılar arasında yaşanan fahiş kira sorunları ardından onlarca vatandaş hayatını kaybetti.

Birçok vatandaş ise mağdur oldu.

Yaşanan kavgaların önüne geçmek amacıyla çalışmalar artarken bir yeni olay daha yaşandı.

İstanbul'un Sultangazi ilçesinde dün saat 19.00 sıralarında kuruyemişçide mülk sahibi ve kiracının kavgasında kan aktı.

Dükkan sahibine silahlı saldırı

Sahibi olduğu binayı kentsel dönüşüme sokmak isteyen B.Ö ile binanın en alt katında kuruyemişçi dükkanı işleten kiracı S.Ö ile tartıştı.

Tartışma kısa sürede kavgaya dönüşmesi sırasında kiracı, pompalı tüfeğiyle dükkan sahibine ateş etti.

Yoldan geçen kadın da yaralandı

Saldırı sonucu, B.Ö., bacağından yaralanırken o sırada yoldan geçen K.S. isimli kadın kurşunların karnına isabet etmesi sonucu ağır yaralandı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Şüpheli gözaltına alındı, yaralılar hastaneye kaldırıldı

Olay yerine gelen polis ekipleri kiracı S.Ö.'yü gözaltına alırken, ağır yaralanan kadın ve B.Ö., hastaneye kaldırıldı.

Yaralı K.S.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. Saldırgan S.Ö., emniyetteki işlemlerinin ardından kasten yaralama suçundan adliyeye sevk edildi.