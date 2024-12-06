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DHA

İstanbul'un Esenler ilçesinde bir kıraathane işleten İhsan Zekioğlu, iş yerine gelen kimliği belirsiz bir kişi tarafından silahlı saldırıya uğradı.

Şüpheli koşarak olay yerinden kaçarken Zekioğlu yere yığıldı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri, ağır yaralanan kıraathane sahibini ambulans ile hastaneye götürdü. İhsan Zekioğlu hastanede hayatını kaybetti.

Polis ekipleri kıraathane ve çevresinde bulunan güvenlik kameralarını incelemeye alırken silahlı saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.

SALDIRGANI SOPAYLA KOVALADI

Saldırı sonrası bir kişinin elinde silahla koşarak olay yerinden kaçması ve çevrede bulunan bir kişinin saldırganı sopa ile kovalaması ise iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay anında kıraathanede olan bir kişi, "Ben içerideydim, çocuk ateş etti, çekti gitti. Bir anlık bir şeydi. Saldırı sonrası yerdeydi, yaşıyordu" dedi.