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İstanbul'da kiracı ile ev sahibi birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Abone Olun

İstanbul'da kiracı ile ev sahibi birbirine girdi: Tekme ve yumruklar havada uçuştu Esenler'de ev sahibinin çıkmasını istediği kiracı aile, yeni buldukları ev için eşyalarını taşımaya başladı. Konut sahibi merdivenlerin kirlenmesine tepki gösterince taraflar arasında tansiyon yükseldi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Son zamanlarda kiracı ve ev sahibi tartışmaları sıkça gündem oluyor. Kira anlaşmazlığı başta olmak üzere çıkan anlaşmazlıklar, kavgayla son buluyor. Son olayın adresi İstanbul. Bu kez taşınırken tartışma çıktı Esenler ilçesinde ev sahibinin uzun süredir evden çıkmasını istedikleri aile, kendilerine başka bir ev buldu. Bunun üzerine taşınmaya karar verdi. Eşyaların taşınması sırasında bina merdivenlerinin kirlenmesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında gerginlik yaşandı. 'Merdivenleri temizle' uyarısı Ev sahibi, merdivenlerin temizlenmesi konusunda kiracıya uyarıda bulundu. Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı. Sözlü tartışma sırasında küfredilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı. Ekip sevk edildi Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kiracı ve ev sahiplerinin kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

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