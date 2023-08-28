DHA

Son zamanlarda kiracı ve tartışmaları sıkça gündem oluyor.

Kira anlaşmazlığı başta olmak üzere çıkan anlaşmazlıklar, kavgayla son buluyor.

Son olayın adresi İstanbul.

Bu kez taşınırken tartışma çıktı

ilçesinde ev sahibinin uzun süredir evden çıkmasını istedikleri aile, kendilerine başka bir ev buldu.

Bunun üzerine taşınmaya karar verdi. Eşyaların taşınması sırasında bina merdivenlerinin kirlenmesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında gerginlik yaşandı.

'Merdivenleri temizle' uyarısı

Ev sahibi, merdivenlerin temizlenmesi konusunda kiracıya uyarıda bulundu.

Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı.

Sözlü tartışma sırasında küfredilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.

Ekip sevk edildi

Vatandaşların araya girmesiyle son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kiracı ve ev sahiplerinin kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.