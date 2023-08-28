Son zamanlarda kiracı ve ev sahibi tartışmaları sıkça gündem oluyor.
Kira anlaşmazlığı başta olmak üzere çıkan anlaşmazlıklar, kavgayla son buluyor.
Son olayın adresi İstanbul.
Bu kez taşınırken tartışma çıktı
Esenler ilçesinde ev sahibinin uzun süredir evden çıkmasını istedikleri aile, kendilerine başka bir ev buldu.
Bunun üzerine taşınmaya karar verdi. Eşyaların taşınması sırasında bina merdivenlerinin kirlenmesi nedeniyle ev sahibi ile kiracı arasında gerginlik yaşandı.
'Merdivenleri temizle' uyarısı
Ev sahibi, merdivenlerin temizlenmesi konusunda kiracıya uyarıda bulundu.
Taşınmanın bitmesinin ardından temizlik yapacaklarını ifade eden kiracı ile ev sahibi arasında sözlü tartışma başladı.
Sözlü tartışma sırasında küfredilmesi nedeniyle taraflar birbirine tekme, yumruk ve sopalarla saldırdı.
Ekip sevk edildi
Vatandaşların araya girmesiyle kavga son bulurken ihbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi.
Polis merkezinde ifade veren taraflar birbirinden şikayetçi oldu. Kiracı ve ev sahiplerinin kavga ettiği anlar, cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.