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İstanbul'da kiraladığı otel odasında ölü bulundu

İstanbul'da kiraladığı otel odasında ölü bulundu Fatih'te bir otel odasında kalan 26 yaşındaki Neslişah Şentürk'ün cansız bedeni, odasında birçok uyuşturucu madde ile birlikte çalışanlar tarafından bulundu.