İstanbul'da kiralık araçla driftin cezası 40 bin 786 lira Trafiğe açık caddede drift atan ehliyetsiz sürücü, o anları paylaşınca ekipler harekete geçti. Kısa sürede yakalanan gence 32 bin 596 lira idari para cezası kesilirken, araç sahibine de 8 bin 190 lira ceza kesildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin DHA Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor. Bu kez görüntülerin adresi İstanbul. Sultangazi ilçesinde bir otomobil sürücüsü, kiralık araçla drift attı. Ekipler harekete geçti O anları da sosyal medyada paylaşılınca tepkiler art arda geldi. Bunun üzerine polis ekipleri inceleme başlattı. Ekipler sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada Yusuf T.'yi kısa sürede yakaladı. Ceza yağdı Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yusuf T.'ye toplamda 32 bin 596 lira idari para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı. Araç sahibine ise polis ekipleri tarafından 8 bin 190 lira para cezası kesildi.