DHA

Trafikte diğer sürücüleri tehlikeye atan magandaların görüntüleri sık sık medyaya yansıyor.

Bu kez görüntülerin adresi İstanbul.

ilçesinde bir otomobil sürücüsü, kiralık araçla attı.

Ekipler harekete geçti

O anları da sosyal medyada paylaşılınca tepkiler art arda geldi. Bunun üzerine polis ekipleri inceleme başlattı.

Ekipler sürücünün kimliğini tespit etti. Ekipler yaptıkları çalışmada Yusuf T.'yi kısa sürede yakaladı.

Ceza yağdı

Ehliyetsiz olduğu belirlenen Yusuf T.'ye toplamda 32 bin 596 lira idari para cezası kesildi ve hakkında adli işlem başlatıldı.

Araç sahibine ise polis ekipleri tarafından 8 bin 190 lira para cezası kesildi.