İstanbul'da kırmızı ışık cezası yiyen taksici: İspatlasınlar geçtiğimi Kadıköy'de trafik polislerinin kırmızı ışıkta geçtiği için kestiği cezaya itiraz eden taksici, polisten kırmızı ışıkta geçtiğini ispat etmesini istedi.

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DHA

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'ne bağlı trafik ekipleri, Çetin Emeç Bulvarı Maltepe istikametinde trafik ışıklarında denetim yaptı.

Kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik yapılan denetimde, ihlal yapan sürücüler tespit edildi.

İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücülere, polis uyarıda bulunup ceza yazdı.

"Kırmızı ışıkta geçmişim ,farkında değilim"

Işık ihlali yapan motosiklet sürücüsü, "Kırmızı ışıkta geçmişim ,farkında değilim. 951 lira ceza yazıldı, sağlık olsun." şeklinde konuştu.

Kırmızı ışıkta geçtiği için 951 lira ceza yazılan taksici, kural ihlali yapmadığını söyleyerek cezaya itiraz etti.

"İspatlasınlar kırmızıda geçtiğimi"

Taksici, "Sakin sakin geliyorum.Kırmızı ışıkta da geçmedim. Bütün ışıklarda durdum. Ben bu cezayı kabul etmiyorum. İspatlasınlar kırmızıda geçtiğimi. Akşama kadar trafiğim içindeyim. Bilmiyor muyum nerede ışık var nerede kamera var." diye konuştu.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)