İstanbul'da kırmızı ışık denetimi: Drone ile tespit edildiler

DHA
Yurt genelinde kazaların önüne geçilmesi için kural ihlali yapan sürücüler denetleniyor.
Bir uygulama da İstanbul'da yapıldı.
Şişli ilçesinde harekete geçen ekipler, kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi.
"Farkında değilim"
İhlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi. İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücülere, polis uyarılarda bulunup ceza yazdı.
Kırmızı ışıkta geçtiği için 951 lira ceza yazılan yolcu minibüsü şoförü "Kırmızı ışığın farkında değildim." dedi.
12 bin TL ceza kesildi
Bazı sürücüler ceza yazılmaması için ışıkta geçmediğini söylese de drone görüntüsü ile yapılan tespit neticesinde ceza yazılmasından kurtulamadı.
Denetimler sırasında ihlal yapan sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza yazıldı.