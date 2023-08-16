İstanbul'da kırmızı ışık denetimi: Drone ile tespit edildiler Şişli ilçesinde uygulama yapan sivil trafik polisleri, kırmızı ışık ihlali yapan sürücüleri drone ile tespit etti. Sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza yazıldı.

DHA Yurt genelinde kazaların önüne geçilmesi için kural ihlali yapan sürücüler denetleniyor. Bir uygulama da İstanbul'da yapıldı. Şişli ilçesinde harekete geçen ekipler, kırmızı ışık ihlallerinin önlenmesine yönelik denetim gerçekleştirdi. "Farkında değilim" İhlal yapan sürücüler drone ile tespit edildi. İhlalin ardından denetim noktasında durdurulan sürücülere, polis uyarılarda bulunup ceza yazdı. Kırmızı ışıkta geçtiği için 951 lira ceza yazılan yolcu minibüsü şoförü "Kırmızı ışığın farkında değildim." dedi. 12 bin TL ceza kesildi Bazı sürücüler ceza yazılmaması için ışıkta geçmediğini söylese de drone görüntüsü ile yapılan tespit neticesinde ceza yazılmasından kurtulamadı. Denetimler sırasında ihlal yapan sürücülere toplam 12 bin 47 lira ceza yazıldı.