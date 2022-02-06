İstanbul'da kırmızı ışıkta geçen sürücünün çarptığı yaya hayatını kaybetti

Esenyurt’ta kırmızı ışık ihlali yapan sürücü, bir yayaya çarptı. Kaza sonrasında durmadan olay yerinden kaçan sürücü kayıplara karışırken, yaralı vatandaş kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

İstanbul Esenyurt'ta dün akşam saatlerinde Akşemsettin Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı’nda Sonali Ababay isimli vatandaş, yoldan karşıya geçmek istedi.

İddiaya göre o sırada kırmızı ışık yanmasına rağmen son sürat yoluna devam eden 34 KK 1153 plakalı Volkswagen jetta aracın sürücüsü, Ababay’a çarptı, sonrasında araç sürücüsü durmadan yoluna devam ederken, çarpmanın etkisi ile metrelerce yükseğe fırlayan Ababay, kanlar içerisinde yere düştü.

ÇARPAN SÜRÜCÜ KAÇTI, VATANDAŞLAR YARDIMA KOŞTU

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar hareketsiz şekilde yatan Ababay’a yardıma koşarken, ihbar üzerine olay yerine polis ve 112 sağlık ekipleri geldi.

Olay yerindeki ilk müdahalenin ardından yaralı adam, Avcılar’da bulunan özel bir hastaneye kaldırıldı.

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YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Yapılan tüm müdahalelere rağmen Ababay hayatını kaybederken, polis ekipleri kaçan araç sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

Yaşanan o kaza anları ise çevrede bulunan bir işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.