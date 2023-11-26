İstanbul'da kırmızı ışıkta geçmeye çalıştı... Araba çarptı, şoka girdi! Fatih’te kırmızı ışıkta karşıya geçmeye çalışan kadına seyir halindeki araç çarptı. Kaza sonrası baygınlık geçiren kadının imdadına vatandaşlar koştu.

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İHA

İstanbul Fatih Atatürk Bulvarı üzerinde bir kadın, kırmızı ışıkta karşıdan karşıya geçmeye çalıştı.

Seyir halindeki araç sürücüsü, kırmızı ışık olmasına rağmen yolun karşısına geçmeye çalışan yabancı uyruklu kadına çarptı.

Kaza sonrası sürücü ve çevredeki vatandaşlar, baygınlık geçiren kadına yardım etmek için koştu.

"Kırmızı ışıkta yola atladı"

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından sedyeyle alınarak ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Polis ekipleri ise sürücü ile ilgili işlem başlattı. Sürücü polis ekiplerine olayı anlatarak, kadının kırmızı ışıkta yola atladığını belirtti.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)