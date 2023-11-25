İstanbul'da kış lastiği denetimi Eyüpsultan'da İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri ticari araçlara kış lastiği denetimi gerçekleştirdi. Jandarma ekipleri, 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle de kadın yolcuları bilgilendirdi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

DHA

İstanbul Valiliği'nin ticari araçlarda kış lastiği takma zorunluluk tarihinin 25 Kasım çekmesinin ardından il jandarma ekipleri Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe gişelerinde denetim gerçekleştirdi.

Ekipler denetime çıktı

Şehirlerarası yolcu taşımacılığı yapan bazı otobüsler durdurularak otobüslerde kış lastiği olup olmadığı ve kış lastiklerinin uygunluğu kontrol edildi.

Otobüs şoförlerine kış lastiğinin önemi hakkında bilgi verildi.

Kadına şiddete karşı bilgilendirme de yapıldı

Ticari araçlarda yolculuk yapan kadın yolcular da 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü nedeniyle broşürle bilgilendirildi.

Haber Kaynağı: Demirören Haber Ajansı (DHA)