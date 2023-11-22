İstanbul'da kış lastiği uygulaması erkene çekildi: Lastikçiler doldu taştı İstanbul'da kış lastiği kullanma zorunluluğunun 1 Aralık'tan 25 Kasım'a çekildiğinin açıklanmasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı. Alınan kararla sürücüler, kış lastiği zorunluluğunun başlamasına günler kala lastikçilere akın etti.

İHA

Türkiye genelinde 1 Aralık'ta başlayan kış lastiği uygulamasının İstanbul Valiliği tarafından ticari araçlarda kış lastiği kullanma zorunluluğunun 25 Kasım tarihine çekildiğinin açıklanmasıyla lastikçilerde yoğunluk yaşandı.

26 Kasım Pazar günü il genelinde kar yağışı beklenmesi nedeniyle alınan karar sonucunda sürücüler, zorunlu kış lastiği kullanımın başlamasına günler kala lastikçilere akın etti.

"Randevu sistemiyle çalışılıyor biraz sıkıntılı çok bir sıra var"

Kış lastiği kullanımının erkene çekilmesiyle lastiğini değiştirmeye gelen Emin Yaslı, “Kar lastiği değişimini mevsim itibarıyla biraz erkene aldılar. Biz de geldik lastiklerimizi değiştiriyoruz. Hafta sonuna yoğun olur. Kar bekleniyormuş İstanbul’da bildiğim kadarıyla. Bundan ötürü lastiklerimizi bir an önce değiştirmek istiyoruz. Zaten randevu sistemiyle çalışılıyor biraz sıkıntılı çok bir sıra var. Değişmesini bekliyoruz.” dedi.

"Yaklaşık günde 35 - 40 tane arabaya kar lastiği takıyoruz"

Alınan karar nedeniyle yoğun bir şekilde kış lastiği taktığını ifade eden Emin Şahin, “Kar lastiği takıyoruz. Bu hafta bayağı bir yoğun. Hafta sonu da kar yağacak. Şimdiden kar lastiği takmaya başlayın. Hafta sonu kar olduğu için biraz daha yoğun. Erken taktırmak daha iyi. Yaklaşık günde 35-40 tane arabaya kar lastiği takıyoruz.” şeklinde konuştu.

"Hiç tahmin etmiyorum İstanbul’a kar yağacağını ama mecburen kurallara uyacağız"

Kar lastiği taktırmaya gelen Ahmet Yılmaz, “Kış lastiği taktıracağım. Erkene çekildiği için bir hafta öncesinden değiştirmek zorundayız. Hiç tahmin etmiyorum İstanbul’a kar yağacağını ama mecburen kurallara uyacağız.” ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)