İstanbul’da, kısa mesafeye 200 lira isteyen taksi şoförüne ceza

Koreli turistten, 10 dakikalık yol için taksimetre açmadan 200 lira isteyen taksi şoförü A.U.’nun, 20 gün taksicilik yapması yasaklandı. Ayrıca, taksiye de 10 gün trafikten men cezası verildi.

İstanbul’da büyüyen taksi sorunu hem vatandaşları hem turistleri mağdur etmeye devam ediyor.

Koreli bir turisti alan taksi şoförü A.U., 10 dakikalık yol için 200 lira istedi. Taksimetrenin açık olmadığını belirten turiste trafiğin çok olduğunu belirtip 200 liraya gideceğini söyledi.

Turistin fiyatı çok bulması üzerine 150 liraya gitmeyi kabul eden şoförün tahmin edemeyeceği bir gelişme yaşandı.

O anları kayda aldı

DHA’nın haberine göre; Koreli kadın, o anları canlı yayın yaparak kaydetti. Görüntüleri izleyen Türk bir sosyal medya kullanıcısı taksici, A.U.'nun pazarlık yaptığı anları kendi hesabından paylaşarak duruma tepki gösterdi.

Şoför hakkında işlem başlatıldı Görüntülerin ardından Taksiciler Esnafı Odası Başkanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi Taksi Yönetim Merkezi, taksi şoförü A.U. hakkında işlem başlattı.

Koreli yayıncıyı dolandıran taksiciler kamerada VİDEO ARŞİV



“Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı”

A.U.'yla ilgili rapor tutan yetkililer, şoförün 20 gün taksicilik yapmasını yasaklarken, taksiye ise 10 gün trafikten men cezası verdi. A.U.'nun olayla ilgili yetkililere, “Ailevi problemlerim vardı, kafam dağınıktı. Art niyetim yoktu. Gaflete düştüm, hatamı kabul ediyorum. Özür dilerim.” dediği öğrenildi.