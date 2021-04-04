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    İstanbul'da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı

    Kısıtlama olmasına rağmen İstanbul'un 3 ilçesinde düğün eğlencesi düzenlendiği ve araçların konvoy oluşturduğu görüldü.
    • DHA
    • 04.04.2021 - 17:59
    • Güncelleme : 04.04.2021 - 18:19
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    İstanbul'da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı

    Koronavirüs ile mücadele kapsamında İstanbul'da yeniden Cumartesi günü sokağa çıkma kısıtlamasına dahil edildi.

    Cuma günü saat 21.00'de başlayan kısıtlama Pazartesi günü saat 05.00'a kadar sürecek.

    Kısıtlamaya rağmen ise bazı vatandaşlar sokakta düğün eğlencesi düzenledi.

    3 İLÇEDE EĞLENCE

    Şişli, Küçükçekmece, Eyüpsultan'da davul zurnalı eğlence düzenleyen vatandaşlar, sosyal mesafe ve maske kuralını hiçe saydı.

    Yaşanan davullu zurnalı eğlence vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerasına yansıdı.

    İstanbul'da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı VİDEO

    İstanbul da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı #1

    İstanbul da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı #2

    İstanbul da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı #3

    İstanbul da kısıtlama gününde düğün eğlencesi yapıldı #4

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